美國在台協會（AIT）主席羅森伯格本周訪台，是今年第三度訪台，她也在訪台期間與侯友宜、賴清德以及柯文哲三位總統參選人分別會面。她今天強調，美國在台灣大選中不會選邊站，自己也沒有面試的意味，這說法是不恰當的。

羅森柏格今與媒體圓桌會談時，表示自己和三位正式參選的總統候選人進行聯繫，並透過見面深化友誼，進一步了解三人對台願景，也延續過去幾個月來，對美台夥伴關係以及共同議題的討論。此外，她也特別感謝三人好客及熱情。

她強調，美方對於台灣蓬勃的民主、透明的選舉制度、自由公平的選舉相當有信心並尊重。「美國不會在台灣大選中選邊站，也反對任何勢力企圖干預台灣的大選」。

羅森伯格重申，自己來到台灣並沒有要對任何候選人進行面試的意思，因為美國在台灣選舉中並沒有選票，因此面試候選人的說法是不恰當的。

羅森伯格認為，應由台灣選民自己決定下任領袖是誰，台灣對美方而言是相當重要的夥伴，因此不論最後是誰當選，對台政策不會有任何改變。

羅森伯格指出，美國是希望能夠更加了解幾位候選人對於台灣的願景，也希望這幾位候選人能夠更加了解美國的優先目標以及利益，同時也能夠在雙邊打造穩固基礎。

羅森伯格說，這樣不論最後是由誰當選，美方都將已經準備好，在明年的一月大選選舉結果揭曉後，與這位候選人合作，「不論這位候選人是屬於哪一個黨派」。

針對沒和鴻海創辦人郭台銘見面一事，她表示，美方是依據中選會所認定、正式成為總統候選人的人士，來決定AIT要直接與哪些總統候選人進行互動。