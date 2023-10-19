別再說業務賺錢卻沒時間花啦！房仲第一品牌「永慶房屋」福利超讚，房仲經紀人不只有「彈性工作八小時」時間運用更高效，現在公司加碼月月發放「有薪充電假」，已經有超過千位以上獲得且使用，幸福超有感！還有親子假、孝親假與生日假等眾多福利假，猶如特休天數無上限，打破業務沒得休迷思。

有薪假超幸福 永慶房屋人人都能爭取

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，現代人除了追求事業上的成就，也希望保持工作與生活平衡。因此，永慶房屋首創「彈性工作8小時」制度，讓經紀人可選擇上午9點、10點或下午1點到班，完成工作目標就能準時下班，打破業務工作就得高工時迷思。

用高效率代替高工時之外，永慶房屋也提供經紀人許多休假紅利，塗振宏指出，公司除了有親子、孝親與生日假可彈性運用，每月更發出千天以上充電假，沒有年資限制、人人都能爭取！不只看經紀人的業績表現，回饋服務社區、完成團隊任務、師徒合作等項目都能獲得；如果是新人還能額外領取最多3天充電假，創造成就感同時更提高榮譽感，讓高薪與生活品質能「我全都要」。

成熟團隊合作默契 休假不怕服務掉鏈

永慶房屋經紀人徐翊庭認為，一般人對業務工作的想像，就是高薪但全年無休；因為同事之間都是競爭關係，所以凡事都要親力親為，就怕被同事搶單，「但永慶房屋不同，永慶從新人開始就有師徒制培訓，建立起團隊服務默契，再由店長居中協調、彼此支援，客戶服務不掉鏈，真的能降低工作、休假時的焦慮感！」

徐翊庭不僅在今年初，帶著家人到北海道賞雪，留下幸福合影，也運用公司加發的充電假安排了3天連假，充飽電後再重新回到工作崗位。永慶的合作文化，讓經紀人能確實享受假期、釋放工作壓力，是徐翊庭維持服務熱情的重要關鍵。

永慶房屋另一位年僅26歲潛力新秀丁鳳莙，也利用日常工作累積的高績效，贏得每月多一天充電假的機會，並用來與家人朋友外出吃飯，分享近期在工作上又遇到哪些趣事。她說「就像多一天特休，工作起來會更有動力！」丁鳳莙也是在加入永慶房屋後才知道，原來做業務不用應酬、也能安排連假出國玩，跟其他工作是一樣的！

在永慶房屋擔任經紀人的徐翊庭(圖左)，今年初帶著家人到北海道賞雪，留下幸福合影。圖/永慶房屋提供

永慶房屋經紀人丁鳳莙(右二)認為，充電假就像多一天特休，工作起來會更有動力。圖/永慶房屋提供

永慶持續展店徵才 無經驗也有保障5萬

2023年永慶房屋為擴大服務版圖、持續展店，也歡迎對房地產有興趣的人加入，提供「每月5萬x12個月」保障收入，沒有經濟後顧之憂，不綁約、不限科系、不需有房產經驗；再搭配「一對一師徒制」新手不怕沒人帶，可說是新鮮人或轉職者的夢幻工作！

丁鳳莙表示，她大學念的是美容專業，入行前對完全不懂房地產，當時朋友也不看好她能撐過3個月，覺得一個房產素人，怎麼可能在競爭激烈的房仲業中活下來？但公司有新人期「每月5萬」保障收入，不用擔心剛開始沒業績就沒收入，還有師父手把手指導新人工作，教育訓練充實又扎實，幫助她登上中山大同區的新人組冠軍！她也鼓勵對房產有興趣、對生活有憧憬的朋友，可以把握永慶房屋的就業機會，許自己一個薪未來。

丁鳳莙入行前對完全不懂房地產，還好永慶房屋提供「一對一師徒制」幫助她快速上手，拿下新人組冠軍圖/永慶房屋提供