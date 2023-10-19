美國在台協會（AIT）主席羅森伯格19日上午與媒體圓桌座談，針對兩岸關係，她致詞時強調，美方反對任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立。她說，美國支持兩岸展開對話，並呼籲北京與台灣展開對話。

羅森伯格15日訪台，是今年上任後三度訪台，她今日表示，美國將繼續依循「一中政策」，致力維持與台灣的非官方關係。她說，一中政策是以《台灣關係法》、三個聯合公報、六項保證為指引，在過去40多年來，這樣的體制協助了維持台海的和平及穩定。

羅森伯格說，美國清楚期待，未來兩岸分歧以不受脅迫的和平方式解決，而解決方式要被台灣人民接受。她強調，美方反對任何一方片面改變現狀，其中包括不支持台灣獨立，「美國支持兩岸展開對話，也呼籲北京與台灣展開對話」。

羅森伯格在答覆媒體問題時也表明，美國的一中政策和北京的一中原則，兩者是完全不同的東西，所以當美方和其他國際的各國互動往來時，也會特別說清楚美國一中政策與北京一中原則的不同，這點會特別強調。

另外，媒體詢問，有說法稱美國對於賴清德是否遵循蔡英文路線有所疑慮，因為賴過去曾有台獨說法，此次與賴清德見面後，是否有澄清一些疑慮？

羅森伯格說，就像她之前說過的，和所有總統候選人見面時，自己都承諾是私下會面，內容會有所保密，因此她也會遵守承諾。

羅森伯格重申，台灣選舉結果應由台灣選民自己決定，特別感謝這次有機會和三位總統候選人會面，加深彼此的認識，也讓美方能夠準備好，不論明年的1月是由誰當選，都能夠盡速就緒，和新任領袖展開合作，這也是美方相當期待的。