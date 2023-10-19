劉品言（言言）今（19）日擔任台灣好鄰居協會公益大使，出席記者會分享親赴印尼探訪資助兒童心得。今劉冠廷和孫可芳宣布迎來愛的結晶「小太陽」，言言說和2位都還沒有正式合作過，但是這對演藝圈「神鵰俠侶」的粉絲，「同樣是演員，他們可以長跑到現在真的好替他們開心，很感動。」也誇孫可芳會是金鐘紅毯最美。

言言明天即將擔任金鐘獎頒獎典禮主持人，服裝尺度她不走辣的路線，認為光芒要放在入圍者身上，「我只希望我高雅大方、不出錯，隔天照片漂亮，大家要幫我修圖喔。」這段期間她一直被時間推著走，來不及反應僅不緊張就要上典禮舞台，但坦言有失眠，「失眠就會開始re流程，想一下大家的名字，流程在腦袋跑一圈。」

主持金鐘頒獎典禮絕對是她今年的「大魔王」，前陣子在釜山，她忍不住質疑自己怎麼有膽量接金鐘主持，直嚷：「希望金鐘主持結束後，快點放我回去拍戲，今年的工作都是主持為主，我的皮好癢，好想去進入別人的人生。」會即時看網友評價？言言笑說自己不是走這個路數，就算有粉絲留言給她，她也都是隔一段時間才會看，「如果真的有負評，希望下一個新聞可以把我蓋過。」

她對於任何挑戰都是兵來將擋、水來土淹，也把主持人當成角色來準備，樂觀地說如果明年還有人找她主持三金，代表這一關有過關，「但我希望明年是以入圍者身分參加金鐘啦。」