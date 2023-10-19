交通部公路局新竹區監理所與桃園市政府合作，照顧脊髓損傷及肢體障礙民眾，將全額補助參與機車駕訓班費用。市長張善政19日參加說明會，表示除補助一般民眾機車駕訓外，針對有交通需求的肢障民眾，可全額補助4200元同樣參與機車駕訓，且沒有名額限制，期盼更多傷友，從被照顧者轉變身分成為行動獨立者。

張善政指出，交通部幾年前開始推機車駕訓，可以看到機車事故受傷及死亡人數明顯下降，近年來桃園市有1萬多人接受機車駕訓訓練，今年上半年也與新竹監理所合作，在機車駕訓補助上加碼，這次針對身障朋友騎著特製機車，他們所需的駕駛技術更複雜也更困難，有更多細節需要注意，現在交通部也補助傷友機車駕訓，希望傷友充分使用這樣的好機會。

新竹區監理所吳季娟說，協調轄內太子、中央2家駕訓班，從整理場地、佈設無障礙機車駕訓環境、購置特製機車，為身障者打造一個友善的機車駕駛訓練班，感謝桃園市府率全國之先，主動針對脊髓損傷及肢體障礙民眾參與機車駕訓者，給予全額補助訓練費用。這是公私協力、是地方與中央跨域合作的最佳範例。

脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬說，脊髓損傷發生率因為車禍或是各種意外，每年約增加1200人，大家都有交通方面的需求，能獨立行動者會更有自信心，可出外擴大生活領域，可就醫、就學或到工作職場，過往大家都是自己練習直接到監理站考照，如今有政府全額補助，對於傷友幫助相當大。

市府交通局表示，桃園市今年3月率先全國，針對普通重機考照推出限時限額加碼補助，經統計今年1至7月月全市機車事故死亡人數，與去年同期相比減少19人，這次除脊髓損傷民眾以外，更加碼全額補助使用輔助後輪三輪車或輪椅直上式機車的身障民眾，名額無限制，補助期限至2024年11月30日止。