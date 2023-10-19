【全程字幕】為深澳電廠互槓！賴清德怒駁曾登門拜訪柯文哲 柯辦還原經過質問「這句」 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲先前曾提到，時任行政院長賴清德曾登門拜訪他，支持深澳燃煤電廠，賴今日駁斥，要柯說出時間和地點，並反駁柯稱他「板凳坐三分之一」的事，直呼柯不是蔣經國。對此，柯辦發言人戴于文回應，「誰拜訪誰，板凳坐了多少，可以改變台灣嗎？能讓台灣變更好嗎？這恐怕不是民眾關心的議題」。

戴于文說，當時時空背景約在2018年初，時任政院院長賴清德和北市市長柯文哲，兩人針對電廠交換意見，賴稱北部電網缺電，非常需要興建深澳燃煤電廠，柯認為，台灣電力規畫和整體能源政策應是做全國通盤考量，尊重中央和台電電力規畫，但沒想到賴竟然宣布停建深澳電廠，難道北部不缺電嗎？

戴于文表示，賴作為執掌中央權柄的行政院，一下說缺電一下說不缺電，一下說有乾淨煤一下說造成空氣汙染，說辭反覆，讓他們相當疑惑，而誰去拜訪誰，這不是民眾關心的重點，民眾關心的是挑戰執政權的賴，有無具體的能源政策，北部電力到底還夠不夠。

至於賴反駁「我哪裡需要坐板凳坐三分之一」，戴于文說，柯的意思很明顯，強調賴這個人是很嚴謹、拘謹的人，這些不是現在討論的重點，作為要選舉的總統參選人，應該將焦點拉回政策討論，至於板凳坐多少，恐怕不是民眾關心問題，而柯也從來沒有以蔣經國自居，不知道是哪來的想法。

戴于文說，全民關心的是台灣未來走向，即將在80幾天後選總統，台灣未來四年如何發展，這個是很重要的議題，不是說板凳坐多少，「難道你坐三分之一，就比較會治國嗎？板凳坐滿就比較不會治國嗎，恐怕不是事情的重點」。