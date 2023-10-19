南韓女星宋慧喬出演《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》後一炮而紅，精緻的外貌和出色演技令她受到大量觀眾喜愛，在演藝圈紅了20多年，今年更憑影集《黑暗榮耀》獲得第59屆的百想藝術大賞女子最優秀演技賞；先前曾傳要與新生代人氣女星韓韶禧合作《自白的代價》，兩人更在社群互動讓網友們嗨翻，不料雙方討論後決定退出，合作告吹讓觀眾感到可惜，近日，宋慧喬在社群曬出貓咪的影片，並標記韓韶禧，被網友猜測兩人私下見面。

宋慧喬昨（18日）突曬出一段貓咪的影片，地點疑似在家中，只能看見兩隻灰色的小貓，宋慧喬標記了韓韶禧，並用了愛心的表情符號，韓韶禧隨後也轉發宋慧喬的限時動態，但沒有任何解釋，兩人互動讓網友們猜測：「誰懂啊，一直覺得她倆長得好像好像啊！真的都好美」、「她倆能拿下全球女生沒開玩笑，期待倆美女能合作」、「啊啊啊啊喬妹去韓韶禧家擼貓了，那肯定還有更多私下的聚會，什麼時候才能合作一部……最好是百合題材」、「合照該出來了啊」。

（圖／Song hyekyo、xeesoxee Instagram）

今年5月宋慧喬傳出將與韓韶禧合作劇集《自白的代價》，韓韶禧更跑到宋慧喬的社群上表達喜歡及仰慕的心情，讓許多網友期待，不過原先電視劇導演是拍過《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《智異山》的名導演李應福，卻傳出李應福因健康出狀況，找來執導劇集《怪物》的導演沈娜妍接棒，但沈娜妍不久後也退出製作，讓宋慧喬和韓韶禧都決定退出，兩人經紀公司皆低調表示「難以確認，詳情請詢問製作公司」，知情人士則表示是製作公司出了問題。