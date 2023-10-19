全球三大國際信評機構之一的惠譽（Fitch Ratings）在8月突調降美國信用評級，從AAA下調一級至AA+，當月，中國連續5個月減持美債，持倉規模降至2009年以來新低，而美國最大海外債主的日本，則連續三個月逆勢增持。

財聯社報導，美國財政部周三（18日）公布數據顯示，中國8月減持164億美元美國國債至8054億美元，連續第5個月減倉，為2009年5月以來最低。中國作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，美債持倉一直低於1兆美元。

美國最大海外債主的日本，8月再度增持37億美元美國國債，持倉規模達到1兆1162億美元，而英國增持357億美元美國國債至6981億美元，持倉規模居第三。

報導指出，儘管日本的美債持倉已連續三個月（6月~8月）增加，但迄今仍未能抵銷掉5月大幅減持高達304億美元的美債規模。

整體而言，在美國前8大海外債主中，在8月有6個國家和地區選擇增持，包括日本、英國、盧森堡、開曼群島、加拿大和愛爾蘭；至於比利與中國一樣，當月站在減持行列。

8月1日，惠譽將美國長期外幣債務評級從「AAA」下調至「AA+」，理由是財政狀況和治理不斷惡化。今年6月，美國兩黨的債務上限僵局一度將這個全球最大經濟體推到了主權債務違約的邊緣。

惠譽預估，美國政府赤字占國內生產毛額（GDP）的比重將由2022年的3.7%大增至2023年的6.3%，2024年將擴大至6.6%，2025年則進一步擴至6.9%，預期在2024年11月的選舉以前，政府不會採取實質性的財政整頓措施。