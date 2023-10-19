南投縣政府19日、20日在九族文化村，舉行金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚活動。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣13鄉鎮結婚滿50年以上共1055對夫妻，19 日、20日在子女陪伴下於九族文化村接受表揚。南投縣長許淑華說，年輕人愈來愈晚婚，離婚率也愈來愈高，因為彼此包容、相互扶持，攜手走過半世紀以上的夫妻們，都是年輕夫妻典範，祝福所有長輩重陽節快樂。

據統計，2016年起台灣結婚對數逐年下滑，2020年結婚對數跌破13萬大關、剩12萬1702對，2021年僅11萬4606對結婚，打破2009年「 孤鸞年 」11萬7099對結婚紀錄，再度創歷史新低。加上台灣平均初婚年齡為31.7歲，且離婚率居亞洲之冠，能結婚半世紀以上夫妻更難能可貴。

南投縣政府統計，13鄉鎮結婚滿50年以上共1055對夫妻，滿50年的金婚夫妻682對、滿60年的鑽石婚夫妻329對、結婚滿70年的白金鑽婚夫妻44對。

縣府19日及20日在九族文化村舉辦金婚、鑽石婚、白金鑽婚、各類楷模表揚活動，為弘揚敬老精神，祝福金婚等長輩，除宴請長輩們吃飯，也希望長輩們在子孫陪伴下搭乘日月潭纜車、遊九族；中寮鄉長廖宜賢、國姓鄉長邱美玲、魚池鄉長劉啟帆等人也到場參加。

南投縣長許淑華與來自埔里鎮的白金鑽婚代表夫妻謝德財、謝簡翠秀，一起點蠟燭、切蛋糕，並祝福所有長輩們重陽節快樂。對於婚姻長久之道，高齡97歲的謝德財說：「一定要健康啦！」高齡89歲謝簡翠則表示，「凡事要忍耐，如此而已。」他們皆強調，婚姻生活不用大道理，關心彼此健康，凡事包容理解，自然能長久。

許淑華說，現代年輕人愈來愈晚婚，離婚率也愈來愈高，夫妻相處走過半世紀以上，實在難能可貴，現場上千對夫妻彼此包容、相互扶持， 所謂夫妻是百年修來福份，彼此牽手走一生，堪稱年輕人的榜樣。