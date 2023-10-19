疑似詐騙車手的林姓男子在議員服務處遭毆打，之後被帶到旗山區一處工寮監禁，他表示，該議員外甥要夥同朋友私吞詐騙集團200多萬贓款，但被發現後推卸責任，他才無辜背黑鍋，他更指出，事發當下，議員表示，不用解釋直接抓上去打，但對於林男說詞，警方強調，案發後林男並未提到議員，且經查林男是詐欺通緝犯，對其說法存疑，全案仍需進一步釐清。

警方調查，林姓男子日前因為債務糾紛，被蔡男、陳男及黃姓男子帶到旗山區的某處工寮，予以限制行動自由並毆打成傷，林男趁隙打給女友求救，女友再向警方報案。

警方懷疑林姓男子疑似私吞車手收款的金額，所以被蔡男等人帶到工寮問話並毆打。

不過人受傷住院的林男解釋，原本他只是替議員外甥的朋友介紹工作，自己卻成了甕中之鱉。

林男指出，議員一句話，不給解釋機會，直接被拖上樓毆打，接著他遭關押，囚禁在一處工寮的房間內，對方都往他頭打，但他都用手擋，過程中差點要一命嗚呼。

警方表示，蔡男等人到案後，對警方的訊問避重就輕，針對疑似施暴的南部一名縣議員服務處，都沒有正面回應。

據了解，林男有詐欺及竊盜前科且為詐欺竊盜通緝犯，因此對他的說法仍待查證，加上嫌犯到案後都未提到議員，因此全案仍須釐清。

不過，根據了解，被害人林男點名的屏東縣無黨籍的郭姓議員，前陣子才因非法設置雞糞堆肥廠，被法院判刑2個月，2019年曾被縣府稽查開罰並限期改善，當時沒處理還直接落跑出境，遭地檢署發布通緝一年半，選舉期間甚至傳出暴力及欠債糾紛，爭議不斷。

該名議員究竟有無涉案，他的外甥是否與詐騙集團有勾結，由於郭姓議員一直聯繫不上，警方正全力追查中。