前海軍顧問郭璽先前指控立委馬文君洩密，引發一連串潛艦國造爭議，郭璽今(19日)上午再開直播列出14人被告名單，包括馬文君、《美麗島電子報》董事長吳子嘉以及多名藍營議員，但獨漏網友稱是「最大尾」的台北市議員徐巧芯。而被點名的台北市議員張斯綱回嗆「根本不認識郭璽，胡說八道」，桃園市議員凌濤也回擊，「質疑蘇貞昌、鄭文燦，被告幾次都沒在怕了，我會怕一位掮客？」

郭璽今日上午開直播，列出控告的14人名單，過去一周已經提告馬文君、吳子嘉、秦慧珠、黃征輝、池承昊(韓國人)、河周慧(池男女友)，目前正在謄寫針對黃敬平、張斯綱、黃暐瀚、凌濤、尹乃菁、郭正亮、葉元之、鍾小平提告的訴狀，還說「當然還會有第15、16、17人」。對於網友刷整排問「獨漏徐巧芯」，《自由時報》報導稱是已經提告，列表過程不慎遺漏。

前海軍顧問郭璽今在直播中列出14人提告名單。(截自麻將最大黨YouTube頻道)

郭璽也播出吳子嘉在節目上罵他「王八蛋、雜碎、小鱉三」的影片，但他跟吳子嘉素昧平生從未見過，罵尹乃菁、黃暐瀚、黃敬平：「批評的時候你們懂嗎？」更點名張斯綱，「你不要忘記了，你來我們公司還接受我招待，還在那裡講什麼？你忘了在（某家）鐵板燒了嗎？誰請你去吃鐵板燒！」更揭露張斯綱是去向他要錢，要募款。

張斯綱也在臉書發文回應，「郭璽說我跟他要錢，是胡說八道，這人可悲到我甚至不生氣，還覺得好笑。我根本不認識他，沒有見過他，更別說跟他去吃鐵板燒」，並表示會去提告。

黃敬平則直接提供服務處地址，嗆說：「這樣方便寄司法訴訟函件會比較快！」凌濤則大酸，在節目聽不下去郭璽胡扯，插話請他回答問題，就被告，真的是黑人問號，回嗆：「我質疑蘇貞昌、鄭文燦，告我幾次都沒在怕了，我會怕一位掮客？」

而被郭璽獨漏的徐巧芯也嘲諷，「不是說要告我？？？早就警告綠營及其側翼不要把郭璽捧成男神了，這個人說話本就反反覆覆。這幾天還一堆網軍來我這裡自嗨說我會翻車什麼的，殊不知，我告了他，但他根本不敢告我⋯⋯（笑到肚子痛）太扯啦！怎麼可以讓我『逍遙法外』」。