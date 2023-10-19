魏哲家表示，台積電全球布局決策將視客戶需求及政策支持而定。因應車用及工業用需求，在歐洲將於德國建立特殊製程廠，已獲得當地政府及合作夥伴強力支持意願，規畫建置28/22/16/12奈米製程產能，預計明年下半年開始興建、目標2027年末投產。

而美國亞利桑那廠獲得當地及聯邦政府支持、並與當地夥伴合作，目前基礎建設及公共設施興建進度良好、已進入營運前期，首期4奈米產能將於2025年上半年投產，投產後的生產品質可以跟在台灣生產一樣好。目前已聘用近1100名員工，將持續延攬當地人才。

日本方面，魏哲家指出，台積電規畫建立28/22/16/12奈米製程產能，設備將自本月開始移入，預計明年底開始量產。目前已招募約800人左右，當地員工已來台接受訓練。中國大陸廠則基於美國政府建議，預計藉由申請「經認證終端用戶」授權，以取得無限期豁免。

魏哲家表示，由於經濟規模較小、供應鏈成本較高，海外生產成本將較台灣高，生態系綜效也較弱。台積電將致力減少落差，與當地政府合作，同時維持製程競爭力，使公司得以吸收較高成本，預期毛利率達53％、股東權益報酬率（ROE）逾25％的長期目標仍可達成。