許多關注健康的人一定都知道自由基，當其過量時，就會影響器官與身體健康。對此，營養師彭逸珊就分享，能對抗自由基的6款抗氧化食材，包括綠茶、黑咖啡、芭樂、酪梨、大蒜及蘆筍。其中她提到，芭樂富含維生素C，也能促進膠原蛋白合成、幫助鐵質吸收。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，想要健康就要了解自由基，其會攻擊細胞造成氧化損傷，進而導致老化、疾病出現，因此，懂得如何抗氧化就顯得非常重要。她並分享下列6款常見的抗氧化食材，不過同時也提醒，抗氧化食材非常多，多元攝取才是正確之道：

1、綠茶：含有兒茶素，雖然茶類大部分都含兒茶素，但未經發酵的綠茶兒茶素含量相對較多。

2、黑咖啡：含有綠原酸，除了抗氧化外還有助體重控制。

3、芭樂：富含維生素C，屬於水溶性營養素，也能促進膠原蛋白合成、幫助鐵質吸收。

4、酪梨：富含維生素E，幫助減少自由基產生，同時維持細胞膜完整性。

5、大蒜：含有蒜素，但其怕熱，因此生食大蒜可攝取到較豐富的營養成分。

6、蘆筍：含有穀胱甘肽，屬於酵素型抗氧化成分，對肝臟保養也有一定幫助。

事實上，芭樂的維生素C含量可稱得上水果中的冠軍，營養師李婉萍就曾提到，食用3分之1顆就能輕鬆達到成人每日建議攝取量，具有助緩解便秘、腹瀉與降血壓、血脂之功效。甚至有研究指出，飯前食用芭樂可降低血壓、三酸甘油酯和總膽固醇，並且使好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）升高8％。