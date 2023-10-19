藍白合協商卡關，對於是否破局，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，球在民眾黨手上，要怎麼打端看對方的態度。對此，柯文哲競辦發言人戴于文回應，現在這個節骨眼來看，時間不多，大選在即，80幾天要選舉，盡快做民調，很快最強在野候選人就會產生。

戴于文說，柯辦會談完後就表示，國民黨民主初選方案窒礙難行，一來是時效性，再來是可行性，第三是可信度，這是目前社會上無法接受的方案，反而是柯辦提出的民調較具有可行性，用民調可盡快讓民眾清楚、社會認可，該方法公開透明、具體可行，反而是國民黨要想想，是否盡快用民調方式，盡快辯論，盡快做民調，很快最強在野候選人就會產生。

針對中廣董事長趙少康稱，若採柯的全民調方式，無論誰當正或誰當副，都由侯友宜取得組閣權。戴于文回應，聯合政府對台灣政治來講是全新體制，目前內部都在研擬，為了台灣未來政局的穩定發展，能夠組成穩定執政團隊，任何選項都是現在研究和討論的重點。

對於民進黨總統參選人賴清德稱，藍白合演很久，若選舉時合不合都那麼紛爭，假設執政，問題更大。戴于文說，大眾都希望盡快政黨輪替，從多份民調來看，大多數國民都希望政黨輪替，這就是為何民眾黨、柯文哲想組成在野聯盟，推出最強人選，讓台灣更好，未來若能組成，國民黨能釋出善意，將盡快選出最強人選。