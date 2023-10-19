健行科技大學與寶佳機構簽署合作意向書，由健行校長李大偉與寶佳副董事長林家宏代表簽署，雙方期盼促進產學合作，共同培育優秀的建築營建人才，合作重點將設立產學攜手專班，將學術知識和實務經驗結合，提供機會讓學生畢業後能立即學以致用。

李大偉指出，寶佳機構是台灣知名的建設公司，擁有豐富的工程經驗，感謝寶佳提供機會，協助培訓建設人才，未來學校也會與產業持續合作，共同孕育更多營建新生代專業人才，實現產學無縫接軌。

他也說，這次產學攜手專班特點，學生在課堂學習的同時，可以將所學知識在實習工地的實作中應用，專班也將邀請來自寶佳機構具有豐富經驗的業界人士擔任業師，指導學生在專業技能與管理層面的成長，另學生也能實際學習到建築和土木工程技能，包括工地環境安全管理、材料與品質管理、成本與進度控制，這些技能都是業界重要事項，學生也有機會受聘在寶佳機構並在工地實習，有助於畢業後直接留任。

林家宏則說，對於這次的產學合作充滿信心，有別於以往的創新模式，對營建產業的人才培育挹注一股新契機。