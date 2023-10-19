監察院自動調查「台馬之星訂位系統異常案」發現，台馬之星訂位系統遭放置後門程式，未能妥適排除處置，導致今年2月間發生個資外洩狀況，衍生民眾遭詐騙案，但連江縣政府卻放任新華航業各種方式訂票，違反契約及影響旅客訂票權益，有關台馬之星故障，導致旅客滯留狀況，航港局在船舶運送業許可證核發管理也欠妥，要求兩單位檢討改進。

監委范巽綠及林郁容指出，連江縣政府2021年12月即發現台馬之星訂位系統遭放置後門程式，卻未能即時排除、妥適處置，距離今年2月發生民眾被詐騙案件，已長達年逾，卻未能督導排除訂位系統漏洞或更新系統，顯有失主管機關之責，允應檢討改進。

監院指出，監委曾在今年8月10日至12日親赴連江縣政府舉辦座談會，討論連江縣政府未能依契約督導委託廠商，使用馬祖e點通票務系統作業，導致民眾被詐騙一事，雖然縣府3月要求廠商參與新系統開放訂位，但廠商仍因契約將於同年5月底屆期，無意願配合，以人工電話、電子郵件、封閉式群組等方式訂票，滋生民怨。

另外，監委調查發現，航港局今年3月同意世洋機械公司以自有貨船「洋民101號」籌設兼營船舶運送業，經營國內非固定航線貨運業務，並在同年4月核發船舶運送業許可證，該公司也取得連江縣政府「台馬之星委託經營管理案」採購案，但該公司取得許可後，貨船沒有相關進出港紀錄的航行實績，台馬之星還在同年6月發生故障，導致300餘名旅客滯留海上十餘小時，顯見航港局對船舶運送業許可證的核發管理有欠周妥。

監委指出，有鑒於台馬、馬祖各離島尚有數條航線，觀光旅運品質及便利性尚有待提升，航港局及連江縣政府應持續就馬祖旅運航線的專業團隊培訓、票務系統及相關服務品質之提升等，檢討改進。