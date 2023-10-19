菩提山事業有限公司釋宗皇法師長期熱心公益，近期捐贈桃園市府局處及大溪各社區、學校逾220萬元，另外還有7輛汽機車，市長張善政19日特別頒贈感謝狀，感謝菩提山長期支持桃園市府並造福社會大眾。

張善政表示，釋宗皇法師多年來熱心公益，對大溪的回饋更是有目共睹，今年菩提山事業有限公司公益捐贈項目多達11項，範圍涵蓋市府社會局、消防局、警察局及教育局等機關，也包括地方社區及巡守隊等，除了經費外也包含各式車輛，總金額將近565萬元，特別頒發感謝狀，感謝釋宗皇法師長期對社會公益的付出，並讓大溪的公益發展更上一層樓。

釋宗皇法師則說，他從小就秉持星雲大師「存好心、說好話、做好事」的宗旨，由於現在年紀大了，因此過去幾十年來的所有事業資產，都將百分之百貢獻社會，未來凡是照顧社會的項目，只要他做得到的都將配合。

大溪區長徐景揚表示，感謝菩提山事業捐贈車輛及經費，用實際行動支持桃園市政府，讓辛苦的第一線執勤人員多一分保障，讓桃園的社會安全更加完善，同時也希望這次活動能達到拋磚引玉之效，讓更多的民間團體、社會大眾、善心人士一起響應發揮愛心，以實際的行動來關心周遭需要幫助的人。