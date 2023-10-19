新北市議會第一審查會10月13日進行城市外交相關專案報告，發言過程，民進黨員陳乃瑜嗆國民黨議員戴湘儀，「你就是護航的花瓶」，引發風波。戴湘儀今（19）日在議會表達不滿，她無法接受辱罵字眼，應彼此尊重、就事論事，國民黨議員陳偉杰聲援，批評陳乃瑜是慣犯，提議送紀律委員會調查。

議會今日下午排定審議市法規案，戴湘儀指出，陳乃瑜在議會殿堂用「花瓶」怒罵她，非常不恰當，大家都是同事，沒有必要人身攻擊，不管民進黨、無黨或國民黨也好，就事論事，可能討論時情緒比較激動可以理解，但用怒罵字眼她比較無法接受，未來討論很多事情都尊重彼此。

陳偉杰說，陳乃瑜這樣行為已經不是第一次，已經是累犯，上次施政報告也辱罵其他議員「爸寶」、「有爸爸真好」，這次又辱罵戴湘儀是慣犯行為，大家可以就事論事、各有立場，但不應該人身攻擊，陳乃瑜可能不在意或覺得享有言論自由。

陳偉杰提議送交紀律委員會調查，認為要給一個公道，不然會層出不窮，他還反酸說，他那天還好沒有發言，要是被說水桶還是飯桶怎麼辦，他強調大家就事論事，各有立場互相尊重，不是用這樣字眼辱罵自己同事。但議長蔣根煌未做出任何裁示。

對此陳乃瑜受訪時表示，當日議會審查會上，新北市秘書處公然拒絕新北市收到國際交流邀請及拒絕參加的理由，明顯不尊重議會、藐視議會，審查會主席已經裁示要求秘書處提供資料給議員審查，戴湘儀竟然說秘書處可以提供才提供，還說民進黨議員要尊重新北市政府，根本是有失議員之責。

陳乃瑜說，主席裁示之後戴湘儀才發言，還推翻主席裁示，這樣行為才是真正反民主，也未進議會監督之責，是市府先拒絕提供資料藐視議會，卻反過來要民進黨議員尊重市府，完全是反民主，難道戴湘儀是市政府的發言人嗎？