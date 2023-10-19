李姓男子前年12月14日毒駕從新北市新莊區出發到新北市土城區載友人，卻因見到警方攔查逃逸，一路與警方追逐到板橋區後，撞上站在南雅南路二段巷口的夫妻，造成丈夫輕傷、妻子重傷，經送醫後不治，李男則在棄車逃逸後被警方查獲。

新北地方法院依國民法官法開庭審理，今天上午依公共危險罪處李男7年10月徒刑，另依肇事逃逸致死罪處5年徒刑，定應執行刑10年10月。

檢方指控，李男前年12月13日晚間7時許吸食毒品後，不顧精神亢奮、錯亂，且判斷力與注意力降低，仍在翌日下午1時許開車自新莊區住所出發到土城區載朋友張男。

兩人開車準備返回張男位於台北市的住所，但在行經土城學成路與裕民路口時被警方攔查，李男心虛躲避警方攔查逃逸，自裕民街一路往板橋飆車，沿途瘋狂逆向、蛇行、闖紅燈，在南雅南路二段142巷口撞上旁邊站著的游姓、林姓夫妻，害游男小腿擦傷，林女則因撞擊導致腦出血、全身多處骨折，重傷送醫不治。

李男見撞到人仍未停車，反而將車開到板橋華東街附近後才棄車宇張男分頭逃逸。

合議庭認為，李男在吸食毒品後已不能安全駕駛，仍開車上路導致游男受傷、林女死亡，且肇事後亦未留在現場查看，造成家屬心理莫大悲痛。

合議庭考量李男直到案件審理中才坦承犯罪，並未與家屬達成和解、獲得家屬原諒，加上他有多次吸毒、販毒或持有毒品的前科，依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪處7年10月徒刑；另犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪處5年徒刑，定應執行刑10年10月。

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