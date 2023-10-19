曾涉及和旺等多家上市櫃公司炒股案的股市炒手「PETER陳」，上月被通緝到案入監服刑，但陳男在逃亡期間，另涉嫌於2017至2019年間，利用李姓女友等親友等多名人頭戶炒作上市公司兆勁科技股票，獲利3000多萬元，涉嫌違反《證交法》。台北地檢署19日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索，提訊陳男、約談李姓女友、親友人頭戶共5人到案。

據了解，50多歲陳男曾擔任記者，早年因人脈廣加上股市消息靈通，成為知名股市炒手，過去他曾與高雄市警楠梓分局前副分局長黃武璋，和旺前董事長劉永祥涉及和旺禿鷹炒股、掏空40億元案，「古董張」張世傑炒唐鋒股票案，還有興泰實業等多起重大炒股案。

陳男因多起炒股案的陳男，被多個地檢署、法院發布通緝，直到今年9月間，檢調監控發現他在台北逮獲，將他發監執行，據了解，扣除仍在偵查中的案件，他現在需服刑3年10月。

調查局獲報，指陳男在逃亡期間，利用上市公司兆勁科技陷入假交易情事，股價低迷，涉嫌於2017至2019年，以親友等大批人頭戶，利用相對成交等沖洗式手法，製作股票交易熱絡假象，吸引投資人進場買股，炒作上市公司兆勁科技股票，陳男甚至因此取得多數股權，讓李姓女友當上兆勁副董事長。

調查局估計，陳男數波段炒股，獲利3000多萬元，涉犯《證券交易法》171條第1項第1款操縱股價等罪嫌。北檢今指揮調查局台北市調查處搜索陳男住處4地點，預計提訊在監服刑的陳男，並約談李姓女友及人頭戶共5人。