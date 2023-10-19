富邦悍將確定無緣季後賽，加上今天還剩6場例行賽，結束球季後預計28日起展開秋訓，以年輕球員為主，另外，會參加亞冠賽的球員也會參加秋訓。

富邦自2017年接手球隊後，僅在2018年下半季靠著Lamigo桃猿包辦上下半季冠軍，富邦得以與統一獅打季後挑戰賽，之後連5年都與季後賽無緣。

今年上半季富邦打出21勝4和35敗戰績，在5隊中墊底，來到下半季戰績一度有起色，但後來每況愈下，早早無緣下半季冠軍，14日雖然擊敗中信兄弟，但隨著味全龍擊敗獅隊後，也確定再次無緣季後賽。

富邦總教練丘昌榮表示，球隊賽程預計在25日結束，球員27日晚間報到，為期3週秋訓將在28日展開，將會以年輕球員為主，今年出賽較多的球員會讓他們休息，但若有要參加亞冠賽的球員也會參加秋訓，「正確名單還會再確認。」

而今天富邦也做出球員異動，拉上骨裂傷癒復出的葉子霆，王勝偉則因右手肘不適下二軍，本季提前「關機」，丘總說：「勝偉有去看醫生，目前看起來應該是骨刺，但還要再評估需不需要開刀，遭點治療好也能早點投入訓練。」