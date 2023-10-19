關埔地區2學生險被「脫褲」，30歲變態男騷擾未遂遭逮。

新竹市關埔地區驚傳有變態出沒，傳出有男子在學校附近騷擾學生，甚至試圖脫下學生的褲子，消息在家長群組瘋傳。據了解，這名30歲男子原本進到屋內騷擾1名越南女移工未得逞，後來跑到路上騷擾學生。警方證實17日已將該男逮捕到案並移送偵辦，目前羈押獲准。

前天下午在東區某國中附近，有年輕男性騷擾路過學生，讓家長們人心惶惶。據了解，犯嫌是30歲男性，17日下午5點多，他先是看見有越南女移工沒關門，於是闖進對方家中騷擾，幸好女移工喊叫後，該男並未得逞。

該名男子跑出後，又在路上看到路過的學生，先是擋去學生去路，接著甚至作勢要脫對方褲子，就這樣前後騷擾了2名男學生，分別是1名國中生和1名高中生，還好學生嚇到後立刻跑走，並向警方報案。據悉，該男自稱有精神方面疾病，但並沒有相關就醫證明或紀錄。

警方表示，警方獲報後立即將這名男子逮捕到案，警詢後依違反《性騷擾防治法》、性侵未遂移送偵辦，目前羈押獲准。警方表示，後續會加強維護校園安全，警方與當地幾所學校也有聯繫窗口，會積極為校園安全把關，請家長與學生不需恐慌。

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