「MC HotDog」熱狗繼〈髒藝術家〉，今（19日）再度推出新單曲〈大馬戲團〉及MV，將現今世上各種光怪陸離的現象以馬戲團來比喻，每個人都是這場社會大秀的一份子，每個人都是台上的表演者，也同時是台下的觀眾，看著別人的笑話殊不知別人也正在觀賞你自以為是的個人秀。

熱狗透過歌詞，唱出對這個瘋狂世界盡情的諷刺與訕笑，當然這個瘋狂世界中也包括了他自己，最終每個人都活在這個人生的帳篷裡，沒人能逃離，只能靠自己努力生存下來，如同歌詞中提到的「自己的命請你自己來救」。熱狗說：「我們每一個人都是小丑。我覺得我也是小丑，你也是小丑，大家在這個世界上都不得不戴著面具生活，但有些人笑裡藏刀，面具是一張臉，面具下是另一張臉。這世界很荒謬，到處都是笑話跟很多很扯的事情，身陷在其中的人，自己就是一個笑話自己還不曉得。」

MV特別趁著「Focasa 馬戲藝術節」今年2月在台南舉辦時前往拍攝，所有演出者都是專業的特技演員，他們白天忙完正式演出，天黑時再一起參與MV拍攝，從晚上10點拍到早上8點，正是熱狗精神最好的時段；熱狗自認在MV裡的表現得非常好，加上特技演員專業呈現：踩高蹺、翻筋斗、高空特技、火焰特技等演出，完美達到怪誕又華麗的視覺效果。

此外熱狗也親身上陣嘗試特技演出，坐在大型吊環中，被吊至超過三公尺高空，演員們非常小心地指導熱狗如何找到座位重心，並大讚他「帥出來了！」讓熱狗頓時充滿信心，但演員們也不忘再度強調：「不管怎麼帥都要握緊！」