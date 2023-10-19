流感疫苗校園集中施打已經展開，雲林縣衛生局考量孩童無法做高風險評估以及家長的擔憂，高端流感疫苗不能進入雲林校園；另外，為讓民眾安心，合約醫療院所必須公布當天的疫苗品牌。據統計，雲林縣7萬5122名接種流感疫苗民眾中，有7616人打高端。

今年類流感病例多，流感疫苗施打率應該會升高，雲林縣已展開校園集中施打，縣議員陳永修質詢是否有告知家長學生打的疫苗品牌，雖然高端有其愛好者，但應該避免讓學生打。

衛生局長曾春美表示，已通令全縣合約醫療院所每天公布當天的疫苗品牌，至於校園集中施打是衛生所配送給醫療院所，並沒有提供高端流感疫苗。

縣議員黃文祥說，高端已讓中華民國國民產生一種極度的不信任感，據他了解台中、台南也都不提供高端給校園施打站，請縣長張麗善表達看法。

張麗善答詢說，學童對疫苗的選擇無法評估，所以她責成衛生局執行校園施打流感疫苗作業時不要有高端疫苗進入，保障學童的安全，也減少家長的疑慮，至於一般社會大眾有判斷力，醫療院所照常配給。

曾春美表示，疾管署今年將陸續配送18萬2000劑公費疫苗到雲林縣衛生局，包含東洋、賽諾菲、國光、高端4個品牌，雲林縣另自行採購賽諾菲2000劑。

雲林縣迄今有7萬5122人接種今年的流感疫苗，其中國光消耗4萬1383劑、賽諾菲1萬2754劑、東洋1萬3367劑、高端7618劑占一成。

斗六一家小兒科診所表示，他們決定不提供高端流感疫苗，所以門口的公告不會有高端。

一名旅外縣民表示，不僅擔心孩子會打到高端流感疫苗，也不希望父母在社區集中接種時打到高端，所以特別打電話回家提醒爸媽注意一下。