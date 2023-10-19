台南市長黃偉哲（右一）完成聖火安座。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

市民陪同聖火回到台南市政府完成安座。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

2023年全運會聖火歷經25天從本島到外島的傳遞，再於台南市37區傳遞接力下，19日在台南市長黃偉哲騎乘自行車，帶領聖火代表隊、金城國中田徑隊員超過60人陪同全運會聖火，回到台南市政府完成安座儀式。

市長黃偉哲表示，全運會是台南大事，今天聖火「回娘家」，特別號召熱愛運動跑者以及金城國中田徑隊員超過60人陪同全運會聖火，完成聖火傳遞任務。

他說，這次聖火傳遞在台南境內跑了400公里，象徵迎接明年「台南400」到來，也跑遍全國縣市各知名景點，行銷台南及即將到來的全運會，歡迎大家10月21日到26日一起來台南關注全國運動會，也希望參賽選手都有最好的表現。

曾代表台南參加2021年全運會的跑者黃義峯號召近20名熱愛運動的台南市民，集結簡餐店老闆、國小老師、保險業、旅行業、五金業、文資修復師、生技業、機車行老闆等人陪同聖火隊一起跑向終點站。

有別於以往聖火隊交接傳遞，7位市民手持重達1.2公斤聖火炬一路從鹽埕出張所跑到市府將近4公里路程，跑友表示，最難的就是「維持挺拔跑姿」，為了高舉聖火時仍可兼顧跑的姿態，利用下班時間自製仿聖火炬自主練習。

體育局表示，聖火於9月25日從延平郡王祠出發，10月4日在嘉義城隍廟傳遞聖火後，結束本島遶境行程，10月13日則於連江縣完成離島傳遞。統計本屆全運會台南市總計派出731位選手及隊職員參賽，截至10月18日，已為台南搶下13金20銀15銅成績。