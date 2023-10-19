愈來愈多男性有「舉弱」、「軟今天」的困擾，性功能障礙一向是國人難以啟齒的問題，除了就醫治療外，飲食上似乎也能有些幫助。一項最新研究顯示，擁有美滿性生活的祕密，就藏在廚房裡，到底要吃什麼，能更「性福」？

到了緊要關頭，卻無法提槍上陣嗎？柳朋馳指出，如今許多慢性病有早發趨勢，也連帶讓有勃起功能障礙的年齡層下降，可能40歲後就出現力不從心的狀況。

根據國內男性學醫學會統計發現，40歲以上男性約25％有勃起障礙，相當於每4人就有1人有這個困擾。難道中年後想要性福，這麼難嗎？

●為什麼會導致勃起功能障礙？

勃起功能障礙，又稱為陽痿，可能涉及的層面很廣，包括心理、生活習慣或疾病等，都可能造成男性出現勃起功能障礙。當出現「性刺激」時，副交感神經興奮，會讓陰莖小動脈及海綿竇組織的平滑肌鬆弛，血液進入海綿竇，讓陰莖充血勃起。這樣的過程需要荷爾蒙、血管、神經等同時作用，但任一個環節出現問題，都可能造成陰莖出現硬度不足，無法進入陰道完成性行為。

因此勃起不僅牽涉性功能，更與健康息息相關。荷爾蒙不足、神經功能無法作用、血管功能不良，都會導致勃起障礙。有心臟病、糖尿病、高血壓等慢性病的民眾，可能會因為血管和神經傳導出問題，造成勃起障礙，此外，壓力、憂鬱、焦慮等也會影響，因此勃起有困難時應該就醫，如果生理功能沒問題，就應該考慮心理因素。

從勃起狀態就能觀察到心血管健康，林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，勃起功能障礙主要是陰莖動脈血管阻塞所致，因此常被視為心血管疾病的警訊。由於陰莖血管較細小，當阻塞50％時，就會出現勃起問題，此時反映在直徑比較粗的冠狀動脈，恐怕就已經有30％阻塞，需要特別注意。

●高血壓恐害陽痿 研究：地中海飲食有幫助

臨床上最常見血管功能不佳，連帶影響勃起功能，比如高血壓、高血脂、糖尿病。長期高血壓會讓陰莖細小的動脈血管硬化，造成勃起功能障礙，如同末梢器官的血管損害。希臘雅典大學（National and Kapodistrian University of Athens）研究團隊指出，有高血壓的男性罹患勃起功能障礙的可能性是血壓正常者的兩倍。不過根據他們最新的觀察性研究發現，富含豆類、水果和蔬菜的飲食不僅有益心臟健康，甚至有助治療勃起功能障礙。

想要美滿性生活，恐怕要先和牛排說再見了。雅典大學研究團隊找來250名平均年齡56歲男性受試者，要求他們遵循地中海飲食，並對飲食的依從性進行評估，與受試者的健康狀況、睪固酮水平、血流量和勃起功能等進行了比較。此研究於2021年歐洲心臟病學會（ESC）上發表。

研究團隊發現，和飲食不規律的人相比，認真執行地中海飲食的人具有更好的勃起能力、血流量、運動能力、更高的睪固酮水平和更健康的動脈。

研究作者安吉利斯（Athanasios Angelis）指出，地中海飲食似乎有可能透過增進血管功能和限制睪固酮下降，來改善健康和勃起功能，研究結果表明，地中海飲食可以幫助男性，隨著年齡增長保持良好的生活質量和各種健康指標。

不過新光醫院家醫科柳朋馳指出，地中海飲食對於心血管疾病、糖尿病有益處，因此血管健康不佳所造成的勃起功能障礙，才有機會透過地中海飲食改善狀況，若是因心理因素或其他因素，所造成的勃起障礙，即使採取地中海飲食，恐怕效果也不大。

除了慢性病影響外，男性更年期後，恐會因男性荷爾蒙不足，造成勃起功能障礙，柳朋馳建議，飲食上可嘗試採取地中海飲食，生活中也可增加肌力訓練，尤其是下肢肌肉，有助促進男性荷爾蒙分泌，可望改善勃起障礙。

●地中海飲食該怎麼吃？

地中海沿岸居民普遍以蔬果、全穀類為主食，也吃海鮮及家禽，但會盡量限制紅肉、加工肉品的攝取量，點心常是新鮮水果，偶爾品嚐紅酒。調味上常使用橄欖油、大蒜、洋蔥、番茄、堅果與迷迭香、百里香等各式新鮮香草。這樣的飲食富含抗氧化物、維生素、纖維，以及能夠保護身體免於慢性疾病的多酚類化合物（phenolic compounds），加上地中海飲食的熱量大多來自於單元及多元不飽和脂肪，飽和脂肪攝取得少，因而對身心都有所助益。

其實地中海飲食本來就位列最佳飲食推薦榜上多年，不只抗發炎、長壽、護心，還能防失智，也因為對全身血管健康有幫助，因此也有助改善勃起障礙。

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