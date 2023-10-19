主要大國擔心中東可能爆發區域戰爭，俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）本週四（19）表示，俄國原油輸往中國大陸的管線，迴避掉了中東當前緊張的局勢。而俄羅斯也已經超越沙烏地阿拉伯，成為中國大陸最主要的石油進口來源。

Aren't many good maps of the ESPO pipeline but here's a decent one from Reuters.



Big important thing is that the VAST bulk of Russian crude travels west toward Europe and ports in the Baltics/Mediterranean, whereas the ESPO pipeline heads east into China and the Sea of Japan. pic.twitter.com/WMA7NC2fhA — Rory Johnston (@Rory_Johnston) March 27, 2022

據《路透社》19日報導，謝琴在中國大陸的中俄能源商務論壇表示：「當前中東正在發生的事情背景下，（我們）要強調俄國原油對中國大陸的供應是安全的，」

以色列最近成為重要的天然氣出口國，自10月7日哈馬斯武裝分子襲擊以色列南部後，目前已經關閉了一些主要能源設施，在烏克蘭衝突導致與西方的緊張關係升溫之際，俄國正在與中國大陸建立緊密的政治和商業關係。普丁總統本週會見了中國大陸領導人習近平，更稱他為「親愛的朋友」。

謝琴表示，俄國目前已經超越沙烏地阿拉伯，成為世界第2大石油消費國中國大陸的主要石油供應國，今年迄今已經交付7500萬噸石油，比去年增長25%。今年增至每日近200萬桶

其中俄羅斯石油公司佔俄國石油產量的約40%，是俄國出口中國大陸最大的石油供應商。莫斯科輸往中國大陸的主要管線是東西伯利亞-太平洋石油管道（ESPO）這個管道的終點在科茲米諾港（Kozmino）謝琴認為：「考慮到目前的情況，我們認為這比通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）或蘇伊士運河更加可靠，因爲這些地區的地緣政治局勢不穩定正在上升，此外，盧布和人民幣在俄國和中國大陸之間的貿易結算中的份額越來越重要。」

The value of the naira no longer has a positive correlation with the price of crude oil pic.twitter.com/lsDrf2G1IY — Olumide Adesina (@TokunboAdesina) October 18, 2023

全球石油價格近幾週飆升至每桶90美元以上，市場擔憂伊朗因加薩沖突呼籲對以色列實施石油禁運，導致全球供應中斷。