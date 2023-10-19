網路近期流傳「警方取締超速及噪音車輛都只針對機車」，桃園市警察局交通警察大隊表示，對於超速、噪音等違法行為，警方絕無針對特定車種執法或有差異性處理。以復興熱點為例，7至9月取締98件汽車、958件機車超速。

警方表示，絕無差異性執法，以大溪區羅馬公路桃118線、台七線和台七乙線為例，統計7、8、9月期間，共取締了98件汽車及958件機車超速（嚴重）違規行為，並依法處以罰鍰1200至3萬6000元不等的罰鍰。

警方也說，今年靜桃計畫期間配合環保局辦理環警監聯合稽查112場次，環保局當場裁罰了915件（輛）汽機車，桃警蒐證通報噪音車輛案件計有9091件，另環警經發局聯合溯源場次已辦理36場，加強對208家改裝業者的宣導。桃警將繼續與環保局配合推動靜桃科技執法計畫，預計在年底前擴充至40組「改裝排氣管AI辨識偵測設備」和「聲音照相科技執法設備」，以實現1區配置3組執法設備的目標，強化科技稽查取締汽機車噪音。

對部分汽機車駕駛者聲稱自己技術高超，善於「滑胎」或「飄移」過彎技巧，交大提醒，無論是山路還是平面道路都不是賽道，環境因素無法受人為控制，如果道路外側出現凸起物或碎石等情況，再加上車速過快，很容易偏離原本的轉彎路徑，導致車輛外拋，可能造成對向車道的衝撞，或撞上山壁、掉下山崖，嚴重危及自身和他人的生命安全。桃警呼籲用路人無論是使用何種交通工具，警方取締交通違法（規）的行政作為，目的都是為保障民眾用路安全，以有效防制交通事故發生，讓大家能夠快樂出門，平安返家。