新竹市113年度總預算書已完成編列，將送市議會審議，但市議員林彥甫發現，市府明年竟要花206萬元做施政滿意度民意調查，質疑高虹安市府編列這筆錢是以民調之名、行宣傳之實。市府表示，民調主要是未提供市府政策參考，強調絕非宣傳性民調。

林彥甫指出，他翻閱了明年度新竹市政府的預算書，發現市府明年要花206萬元執行施政滿意度民調，同樣的預算科目，在2021年是80萬元、2022年30萬元、2023年46萬元，費用除了執行施政滿意度民調外，還包含「前瞻基礎建設、重大建設資料彙編」等調查。

「等於幾乎每個月都在做民調，宛如總統大選一般，」林彥甫認為，206萬元執行施政滿意度民調，數字高得嚇人，因為1次全市性民調的費用大約在15到20萬元不等，如果1年花200萬元，等於幾乎每個月都在做民調，懷疑市府是以民調之名、行宣傳之實，要求市府說明。

對此，行政處長吳皇昇指出，這筆預算編列絕對不是宣傳性民調，而是紮紮實實提供市府政策參考的民調，若是宣傳性民調根本不必明編於公開預算書上，之所以會將民調經費公開透明編列於預算當中，就是透過正軌機制來接受議會審核及監督，明白市府探究民意輔助政策的真意。

吳皇昇也說，政府施政需要更貼近民意，往往都需要固定期間進行政策性民調，幫助市府了解民眾對於各項政策及民生議題的看法，不但可以滾動性的調整政策，符合民意，也能讓政府作為更具有民意及公正性。

以往竹市府辦理民調，大約每年僅執行2-3次，相較於台北、台中、高雄、桃園等城市幾乎以每1個月或2個月執行民調的方式，竹市府探求民意的頻率稍嫌薄弱，故明年度規畫以月份定期辦理小樣本民調（全市1067份），及以季度辦理大樣本民調（全市含各行政區），加上臨時政策議題的機動性民調，作為決策評估的重要依據。

行政處補充，經了解其他縣市編列預算執行民調，台中市、桃園市等地方政府，每年度約花費200至300萬元不等，市府藉由其他縣市經驗來編列及執行，也為了讓施政更符合民意、更具彈性，懇請議員理解及支持。