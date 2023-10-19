屏東市存活最久的傳統書店「屏東文化城」，將於明年1月邁向開店第40年，老闆李世儀靠著一份不捨與堅持、以及斜槓經營網購據點，成功維持營運。（謝佳潾攝）

屏東市存活最久的傳統書店「屏東文化城」，將於明年1月邁向開店第40年，老闆李世儀靠著一份不捨與堅持、以及斜槓經營網購據點，成功維持營運。（謝佳潾攝）

屏東市存活最久的傳統書店「屏東文化城」，將於明年1月邁向開店第40年，老闆李世儀靠著一份不捨與堅持、以及斜槓經營網購據點，成功維持營運。（謝佳潾攝）

屏東市存活最久的傳統書店「屏東文化城」，將於明年1月邁向開店第40年，老闆李世儀靠著一份不捨與堅持、以及斜槓經營網購據點，成功維持營運。（謝佳潾攝）

屏東市存活最久的傳統書店「屏東文化城」，將於明年1月邁向開店第40年，老闆李世儀靠著一份不捨與堅持、以及斜槓經營網購據點，成功維持營運。（謝佳潾攝）

屏東市存活最久的傳統書店「屏東文化城」，將於明年1月邁向開店第40年，老闆李世儀靠著一份不捨與堅持、以及斜槓經營網購據點，成功維持營運，李世儀笑說，新書雖不好賣，但絕版珍品及二手書卻能價格翻倍賣，最重要的是情感無價，這些都是老書店的獨有魅力所在。

「屏東文化城」是由李世儀一手創建，李世儀說，1950年代，他從夜校畢業後因緣際會接觸到賣二手書，便開始了早上在高雄加工出口區上班、晚上在夜市擺攤賣書的日子，數年後工廠關閉，他拿著8萬塊的遣散費在屏東租店面、正式經營二手書店。

回憶過往，李世儀感慨道，1984年「屏東文化城」開幕，當時屏東有10多家書店，二手書店約有3、4家，競爭非常激烈，所以他也慢慢轉型，除繼續收購二手書外，也開始進新書以及歐美日雜誌等，朝多元化經營。

他說，1980年代是書店的全盛時期，直到港片來台、錄影帶業興起，書店開始走向下坡，近年隨著網路書店的興起，衰敗得更是嚴重，書店一間間倒已是不爭的事實，10多年前太太也問過他要不要把店收起來算了，但他實在不捨，這間店不僅是他這輩子的心血，也是承載了許多人的青春回憶，電影《牯嶺街少年殺人事件》裡的舊書也都是出自「屏東文化城」。

他笑說，幾乎屏東人都知道「屏東文化城」，即使外出工作求學也都還會回來逛逛，且都會告訴他要撐下去，加上有很多老師習慣把珍藏書籍交給他處理，若他不做了，那些書該何去何從，這間店對他來說，實在有太多的不捨與責任，所以他必須做下去。

為此，10年前李世儀再度轉型，讓書店也變成網購據點，藉此增加收入維持營運，他說，現在的書店一定要斜槓，否則會很難經營，網路書店折扣低嚴重打壓新書利潤，不過絕版珍品、二手書籍卻能價格翻倍賣，有套絕版漫畫就翻10倍賣出，也許這就是老書店獨有的優勢。

談及未來走向，李世儀說，曾經想過讓兒子接手，可惜未能如願，目前他就繼續做下去，若有有心人有意願接手，他願意讓渡，他希望這間老書店能一直陪伴屏東人走下去。

明年1月，「屏東文化城」將開店屆滿40年，也是李世儀承租店面的第40年，他說，從開店至今，店面都是用租的，近年房東知道書店不好經營，還特別調降租金，可見大家對這家店的用心。