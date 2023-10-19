台北市托嬰協會為照顧嬰幼兒工作者及每一位寶貝天使，將於10月29日於台北市圓山花博花海廣場盛大舉辦「愛無限」公益園遊會，活動名稱蘊含著「希望」、「重生」，歡迎參與的大小朋友一起來變裝，給予每一位照顧嬰幼兒相關保護工作者及寶貝天使們「無限」的溫暖、正向能量。

這次活動內容規劃有薩克斯風表演、弦樂表演、歌唱表演、兒童舞蹈表演、扯鈴表演、火焰之舞、吉他彈唱、抽獎、手作DIY體驗等一系列精彩活動，現場有吃有喝有好玩，讓大小朋友可以在一片溫暖、歡樂的氣氛當中，度過一個最有意義又有趣、好玩的萬聖節。

「愛無限，希望就無限！」台北市托嬰協會理事長武筠嘉指出，從孩子呱呱墜地來到我們的身邊，身為父母的我們無不希望自己的寶貝可以健康平安的成長。一年一度的萬聖節，就讓我們大手牽小手一同來關懷，幫助每一位需要被幫助的寶貝天使，當我們用「愛」擁抱每一位寶貝天使，生活在這個土地上的每一位寶貝就都能擁有幸福童年。

「愛無限公益園遊會」由各企業及機關團體募集多份獎品，只要花新台幣1000元購買園遊券就可以獲得一張抽獎券，還有變裝兌換網絡流行夯禮，以及滿千送幸福等活動，誠摯邀請居家托育人員、托嬰中心及幼兒園從業人員、學齡前嬰幼童家庭、一般社會大眾共同來做公益，讓愛無限延伸希望。

活動協辦單位包括救國團台北市士林區團委會、台北市市立天母國中、台北市市立葫蘆國小、台北市政府消防局、金字塔旅行社、住商新樂活團隊、中華孕嬰童教保聯合總會、社團法人中華國際全齡關照教育促進會、禾園文教集團、社團法人臺北市兒童暨少年全方位發展協會、台北市家長會長協會、台北市士林區後備軍人輔導中心、台北市兵役協會、台北市八芝蘭協會、台北市青溪協會。