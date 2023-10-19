台北市1名蔡姓男駕駛，昨日下午16時許，開車在台北市庫倫街與吳姓客運司機發生擦撞車禍糾紛。（翻攝畫面）

台北市1名蔡姓男駕駛，昨日下午16時許，開車在台北市庫倫街與吳姓客運司機發生擦撞車禍糾紛。（翻攝畫面）

台北市1名蔡姓男駕駛，昨日下午16時許，開車在台北市庫倫街與吳姓客運司機發生擦撞車禍糾紛，竟毀損客運雨刷及油箱蓋，見員警到場仍不停以三字經辱罵，警方將他依妨害公務、恐嚇、毀損、公然侮辱之現行犯逮捕，全案移送地檢署偵辦。

警方表示，北市大同分局昨18日16時45分許接獲報案，在庫倫街15號前有行車糾紛，客運遭對方破壞雨刷及油箱蓋等情事，警方即刻到場了解，係自小客車蔡姓男駕駛與客運駕駛吳男在承德路庫倫街口發生車禍，蔡男遂利用自小客攔住客運後，下車隊司機不斷咆哮拍打客運車窗玻璃損壞客運雨刷並要求賠償，續將客運油箱蓋打開丟至馬路，任由路過車輛輾壓，並揚言欲加水至客運車油箱內等等脫序行為，客運吳姓司機見狀後立即報警，並安撫車上乘客，線上警力到場初步了解情況，見蔡男仍不斷向警員及客運辱罵三字經，為防止脫序行為持續發生，隨即將蔡男依妨害公務、恐嚇、毀損、公然侮辱之現行犯逮捕，全案移送地檢署偵辦。

大同分局呼籲民眾，如遇不理性民眾應學習客運司機先行保護自身安全，等待警方到場協助處理，務必冷靜並撥打 110 講述正確案發地址，以利警方能快速處理糾紛。