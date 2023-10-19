屏東縣的墾丁麥當勞在地經營長達28年，是不少當地人、遊客聚餐的熱門地點之一，沒想到卻在近日熄燈。台灣麥當勞回應，基於整體商業考量，墾丁麥當勞已在10月初結束營業。對此，房市達人Sway分析，「墾丁快要失去競爭力」。

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文表示，「墾丁快要失去競爭力，因為有昂貴的暑假住宿、參雜昂貴又難吃的路邊攤、以及昂貴的店面價」，Sway指出，墾丁麥當勞店址位於商圈最外面，只離住在墾丁夏都沙灘酒店比較近，大街人潮走到該地所剩無幾。

Sway進一步說明，雖然有些人覺得，麥當勞是墾丁吃飯平凡無奇但令人安心的選擇，但他認為，麥當勞到處都吃得到，沒必要千里迢迢到墾丁吃麥當勞，「麥當勞也不是笨蛋，生意不夠好到足以付租金跟維持利潤，現在秋天了就順勢關了唄」；Sway透露，自己在疫情後去了墾丁大街2次，發現攤商的重複性太高，小吃的地雷很多，且攤商對於美女態度較為友善，另外疫情前很多比基尼辣妹，如今都是全身包緊緊的女生，「其實店面也空了不少，熟悉的好吃的，早就一家家撤了，比如那個迪迪或金灘」。

對此，許多網友紛紛回應，「剛從日本回來，台灣國旅景點規劃真的是太爛了」、「去了日本歐洲幾次，我發現我還是住不起墾丁」、「以後墾丁沒有平價美食可以吃了」；不過也有人認為，「還好啦！麥當勞退出不少地方了（例如：京華城…）」、「賣給台資後，很多都是可預期的」。