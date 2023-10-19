明年元旦台鐵公司化，根據台鐵昨（18）日向台鐵工會提出的公司化說帖，若可調漲票價，區間車費率明年擬從每人公里1.46元調漲為1.93元，漲幅約32％；以台北到板橋為例，票價將從15元漲到19元，台北到新竹從114元漲到151元。不過台鐵表示，這僅是研究試算，實際方案尚未擬定。

台鐵明年1月1日掛牌成立公司，台鐵昨日向工會代表大會說明公司化情況，表示12月將申請公司設立登記，預計10月23日到10月底在北中南東舉辦8場員工說明會。

根據台鐵的公司化說帖，台鐵公司化後，若可調漲票價，將分階段調整，以區間車而言現行費率每人公里1.46元，明年規劃調整為每人公里1.93元、2028年2.07元、2032年2.93元，之後每4年滾動檢討；但若運價沒有調整，將採交通部折衷方案，自2025年開始補貼營運虧損。

以此試算，明年台北到板橋區間車票價將從15元漲到19元，台北到新竹從114元漲到151元。這是依照台鐵現行費率和法令規定，費率每2年檢討1次；明年台鐵公司化後，將依實際情況擬定方案，按公司設置要點和組織章程，提到董事會討論通過後報交通部，之後進入交通部費率審議委員會審查，若通過後報行政院核定；因涉及民生和交通權益，仍要經過政府整體政策評估考量。

不過台鐵表示，這僅是研究試算結果，實際方案尚未擬定。

另台鐵表示，按照台鐵公司設置條例規定，若配合政策任務造成的營運虧損，也將予以計算政府應該給予的合理營運補貼。