美國國防部召開記者會明確指控，過去2年裡，中共軍機在中國周邊對美國與其他國家軍機進行魯莽的騷擾行為，次數將近300次。美國軍方相信，共軍的這些舉措是在中共高層領導人授意與策劃下進行。

《華爾街日報》引述美國國防部印太事務助理部長拉特納(Ely Ratner)表示，在國際領空策劃一場針對美國軍機的危險和挑釁性的行為，可能會引發兩個大國之間的意外衝突。拉特納並且提供了最新的影片和照片，對中共戰機的危險舉動做出迄今為止最詳盡的描述，並以最直接的方式指責中共高層領導人是這些事件的策劃者。

五角大廈提供的訊息指出，今年夏天，在東海上空一架中共戰機曾在美國軍機附近發射照明彈，在南海上空有另一架中共戰機曾對美國軍機做出特技般的翻滾動作。而這些危險動作曾在距離美國軍機只有數公尺的位置進行。

美國軍方說，中國戰機飛行員的挑釁行為反映了中國在整個亞太地區日益強硬的行為模式，包括與印度因邊界問題發生衝突，與多次派戰機和軍艦到台灣附近活動，還曾引發與菲律賓海警隊船隻的對峙。

報導說，過去2年間與中共戰機的近距離騷擾事件中，有180多次涉及美國軍機，其他國家軍機也有類似遭遇。例如本週一有一架中共戰機在東海上空危險接近一架加拿大巡邏機，並在其前方釋放照明彈。此舉遭到加拿大國防部的譴責，中國外交部發言人則稱「加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁」。

美國巡邏機上的飛行員說，中國戰鬥機飛行員的挑釁行動屢見不鮮，而且經常伴隨著中國地面站發出的無線電警告，要求他們遠離敏感地區，比如中國政府在其上建有軍事設施的南海島礁。

美國飛行員說，他們經常難以確定中共戰機是否在按照預定路線行動，也不清楚他們打算貼近到什麼程度。美國軍機在空中曾試圖與中共軍機聯繫，但未獲回應。

拉特納表示，過去2年涉及中共軍機騷擾事件數量超過了此前10年的總合，這些事件屬於「集中、協調的行動」，目的是迫使美國及其盟友減少通過中國附近國際空域的軍事飛行。他表示，美軍不會被嚇退，美國將繼續在國際法允許的範圍內安全、負責任地飛行、航行和行動。