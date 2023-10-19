立委陳椒華與環保團體今在立院開記者會，質疑政府近年推動的固體再生燃料（SRF）是「假綠能」，認為資源循環再利用環保政策「倒退嚕」，籲環境部導正。會中提及桃園市觀音區將有3間SRF發電廠進駐，但地方民眾、民代都反對設廠，喊話政府撤廠。桃園市經發局表示，已知悉民眾陳情意見，將審慎評估後續設廠事宜。

桃園市議員吳進昌指出，政府過去核准3間SRF發電廠，通通要進駐觀音大潭，地方居民堅決反對，自7月底開始3間廠商陸續辦說明會，陳情民眾一次比一次多，現在地方正發起連署反對設廠，接下來預計11月前往經濟部陳情。

由於他今到議會質詢，其特助代為出席記者會指出，觀音有北部最大工業區，全區超過1／7土地是工業區，居民長期為台灣GDP貢獻，卻付出身體健康代價逾40年，汙染總量達飽和，最近又面臨3間SRF廠進駐威脅，都是專案通過免環評，是超級大黑箱政策，對居民不公平，籲政府盡速檢討落實廢棄物資源再利用、零廢棄目標，讓SRF焚化爐這種假綠能滾出觀音，保障人民生命與財產安全。

桃園市經發局開發管理科長林彥良說明，因經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％政策目標，及環保署推動由廢轉能政策，由經濟部及環保署於2020年12月23日開「研商桃園科技工業園區再生能源產業申請入園案」會議並邀桃市府出席，會中決議「再生能源」及「由廢轉能」為政府推動的重要政策，桃市府可依「桃園科技工業區土地使用分區與建築景觀設計管制要點」第2點第4項第10目規定專案核准再生能源產業進駐桃科園區。

設廠要求有4點，林彥良說，包括發電所使用的固體再生燃料，應有60％以上由桃園市內廢棄物產製，但若市內廢棄物數量無法產製足夠的SRF時，廠商得向市府申請協商使用比例；空氣汙染物排放量需符合電力設施空氣污染物排放標準，且不得超過桃科工業區環評規定；SRF需符合環保署公告「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」相關標準；不得申請設置廢棄物處理機構或廢棄物再利用。

林彥良表示，目前3間SRF廠商中，台灣立方已於去年11月動工、可寧衛今年6月動工、立疆開發未動工，各廠商已辦完地方說明會，針對民眾陳情相關意見，市府皆已知悉，後續將審慎評估3間SRF廠後續設廠事宜。