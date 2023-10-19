富邦悍將投手江少慶因為右手肘內側韌帶損傷本季提前「關機」，19日賽前看到他進牛棚練投，以速球為主，進度來到15球、2組，為明年球季開始做準備，總教練丘昌榮也認為，「現在能投代表是好事，有在牛棚就是朝好的方向在走。」

因為右手肘韌帶不適，江少慶自6月23日後就未曾出賽，經過防護團隊與醫生評估後決定不動刀，採取施打PRP方式進行治療，在確定趕不上下半季歸隊後，本季提前結束，他也努力進行復健，為明年球季做準備。

江少慶表示，目前復健進度都按照防護員給的課表去走，也都會視身體狀況去調整訓練菜單，目前已進入第4次牛棚，投到15球、2組，每次牛棚都越來越好，手的狀況也是朝好的方向前進。

對於明年球季，江少慶還不敢說太滿，只希望先照計畫、按部就班進行訓練，「現在比較專注在自己每一天的身體狀況，現在身體狀況還不太穩定，技術層面會按照身體感覺一步一步去做調整，整體狀況是樂觀的。」

今年球季因傷提前報銷，江少慶不覺得可惜，反而正面去看待傷勢挑戰，「遇到狀況就是想辦法往前看、處理身體狀況，沒人想受傷，但球員生涯還很長，遇到狀況就趕快修正，期待自己有新的身體。」

對於球季後的訓練，江少慶認為，訓練課表基本大同小異，但今年會針對局部，尤其是手肘部分可能會特別加強，「現在就是盡力去恢復，準備下一個球季。」