台灣近海淺水海域的開發已趨飽和，第三階段區塊開發勢必將有風場進入固定式風機無法建置的深水區域，台灣將進入浮動式風電的時候，政府在2022年8月首度召開離岸風電浮動式風場示範計畫說明會議，貝富新能源積極響應，今年10月6日順利通過環評初審，取得選商門票，爭取參與即將公告的浮動式風場示範計畫選商。

此外，貝富新能源也在今年3月於外海成功部署浮動式光達（Floating LiDAR），蒐集海氣象參數資料（包含風、浪、流數據），以進一步評估風能資源，為浮動式結構和繫泊工程提供相關資訊。今日與船舶中心簽署合作備忘錄，未來雙方將分享彼此的專業知識和經驗，針對台灣海峽的環境條件，進行浮動式風能的技術評估。

貝富新能源持續培育本土專業人才，在國際智慧能源週期間，貝富新能源也與台大針對「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫（離岸風力發電產業人才及技術培育計畫）」，簽署另一份合作備忘錄，雙方參與課程、業師分享、人員交流以及其他有助人才培育活動等，積極推動產學人才培育合作機會。

貝富新能源希望透過與在地學研單位合作，及早取得各種浮動式技術於在台灣海域實踐關鍵數據。期待政府儘速公佈浮動式風場示範計畫選商規則，貝富新能源將貢獻專業知識，全力支持浮動式風電在台落地。示範計畫將有助於評估物流、基礎設施和供應鏈準備狀況，進一步確保台灣港口及碼頭的適合度，作為未來大規模商業浮動式風場開發前的參考依據。