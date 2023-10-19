日本秋田縣民眾被熊攻擊的案例持續攀升，今天中午前北秋田市有5位民眾相繼在街道上被熊襲擊，其中1人肩膀骨折受重傷。一間位在事發地點附近的小學，以安全為由臨時停課。

日本放送協會（NHK）報導，警方指出，1名16歲女高中生及3名80幾歲的女性，今天上午相繼被熊攻擊受傷。其中1名83歲長者臉部受傷、大量出血且肩膀骨折，已經被直升機送往秋田市的醫院。

另外，還有1名60幾歲的男性被熊攻擊導致頭部及臉部等處受傷，目前傷勢不明。

受傷的女高中生則是在上學途中，於鷹巢大町公車站等車時，左手腕被熊咬傷，已經被父親送往醫院治療。

距離鷹巢大町公車站700公尺左右的鷹巢小學，則以安全為由，臨時決定停課。已經抵達學校的兒童則由家長接走。

秋田北鷹高中也在鷹巢大町公車站附近，雖然照常上課但暫停社團活動，且放學時安排巴士接送學生前往最近的車站。

秋田縣警察本部指出，秋田縣今年至今已有51人被熊攻擊而受傷，刷新過去紀錄，且表示今年必須特別留意「隨時隨地」都可能遇到熊。

警方也呼籲當地民眾保持警覺，且不要接近草叢等視線不佳的地方，以及不要把廚餘放置在屋外。

根據日本環境省，今年4月至9月全國15個地區，共有109人因熊受傷，並指出往年熊在冬眠之前容易發生受害事件，呼籲國家及各地方政府等採取相關措施避免民眾受害。