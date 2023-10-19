劉品言（右）擔任好鄰居公益大使與台灣好鄰居協會秘書長楊國正合影。（台灣好鄰居協會提供）

劉品言親赴印尼學作當地飲料。（台灣好鄰居協會提供）

劉品言（言言）今（19）日擔任台灣好鄰居協會公益大使，出席記者會分享親赴印尼探訪資助兒童心得，她大秀語言天份，用印尼文介紹自己是「好鄰居公益大使」這個嶄新身份，守護弱勢兒童，並協助印尼女性靠雙手逐步走出經濟弱勢。

言言以為自己到印尼日惹探訪時會因為當地環境、人民遭遇而鼻酸落淚，但沒想到當地居們反而因為接受外界資訊較少，從沒有覺得自己過得辛苦、需要改變生活方式，像水是很基本的生活資源，但他們不知道這是基本需求，「我們一直以為改變只需要勇氣，但也是要有人提醒你有這個改變機會。」而當地孩子看到言言拿出手機，沒有投以羨慕眼光，這反倒讓言言減少壓力，可以很自在地分享感受。

看到當地孩子純真的模樣有想生？言言笑說：「我認真考慮一下，因為教育真的很重要。」會和有孩子的朋友討論要怎麼教育下一代性教育？言言坦言和閨密們會聊性事，但不是走情色路線，比較是從身體出發，「比如什麼模式會有什麼感受，不會切換那種心境（情色）去討論。」至於教育小孩性教育，她說身邊朋友的小孩幾乎都還是幼稚園，還不到討論性教育的階段，「但每次聽朋友討論小孩教育都沒我的事，不過我都會聽他們說。」