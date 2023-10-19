嘉義市長黃敏惠（左五）今天為大業驗實國中新校門啟用剪綵。（廖素慧攝）

嘉義市立大業實驗國中學生以中英雙語向市長黃敏惠介紹新落成的穿堂「3.14牆」。（廖素慧攝）

嘉義市立大業實驗國中學生手工製作幾何摺紙〈勇媽肖像〉送給黃敏惠市長。（廖素慧攝）

嘉義市第1所實驗國中「嘉義市立大業實驗國民中學」，今天舉行新校門暨人文穿堂啟用典禮，由市長黃敏惠、教育處長郭添財及校長陳明君揭牌，師生及家長同慶學校嶄新起飛，大業實驗國中自112學年度正式轉型，首屆招生額滿。

大業實中新校門設計為「抹香鯨」意象，經全校命名為「鯨豔門」，期許學生學習探索有驚豔的發現；人文穿堂則以大業獨有的「fly-back」飛行器、數學演繹的「3.14牆」、「笛卡爾之心」開啟實驗教育新頁。

學生以中英雙語向市長黃敏惠介紹「3.14牆」、「笛卡爾之心」的設計核心與未來展望，還用手工製作幾何摺紙〈勇媽肖像〉送給黃敏惠市長，氣氛溫馨又熱鬧。

黃敏惠表示，大業實中是嘉義市第1所實驗中學，經前教育處長林立生、校長陳明君及老師們努力籌備，於今年112學年度從普通國中轉型為實驗國中，有多元課程提供適性學習，學生自主學習、創新、探討，培養學生核心素養與影響未來的能力。

黃敏惠也感謝兩位嘉義子弟陳怡廷建築師、黃有柏設計師跨界合作，結合美學與建築，改造大業實中的大門、穿堂，賦予「航向世界、鏈結國際」的教育理念，期許孩子像鯨魚游向大海，展現自我。

嘉市府教育處郭添財指出，大業國中轉型為實驗國中，代表嘉市教育勇於創新，帶領學校實現自主、跨域的實驗教育願景。

陳明君說，大業實中自110學年度、111學年度委託嘉義大學做前期規畫及研究，同時培訓師資，今年通過國教署審查通過，於112學年度8月1日正式轉型成為實驗國民中學，這學年首屆招生就額滿。

陳明君說，學制採2學期4學季，總上課日數200天，除了寒暑假，還有秋假及春假各約1周，感謝市府補助219萬元建造大業實中新校門及穿堂，讓學校有新氣象。