隨邁入高齡化社會、國人保健意識提升及近年疫情催化需求，相關產業經濟規模益趨成長。涵蓋保健食品之製造、批發及零售在內的整體銷售額自2012年的280億元逐年增長至 2022年的737億元，十年間增1.6倍，又以保健食品製造業增4.6倍最顯著。

就結構而言，以保健食品批發為大宗，惟比重漸因製造及零售業規模增長而受擠壓，自 2021年6成8降至2022年5成3。由於市售保健食品多以錠狀或膠囊方式製造，近年該類食品進口金額自2012年的34.9億元逐年成長至2022年的80.6億元，增加1.3 倍，逾半數來自美國；但十年間進口金額以紐西蘭增幅達30倍最驚人。

錠狀、膠囊食品登記數存量自2012年底574 項產品逐年攀升，2018年底突破2千項，後續再因肺炎疫情帶動需求，2022年底已達8,183項，十年間增幅達13.3倍，其中國產增幅相對突出、達21.1倍。各錠狀、膠囊食品成份以各類維生素居多，2022年登記產品中，36.7％屬有助改善壓力、維護心血管健康等功效之維生素 B，而具有抗氧化功效之維生素E及C則各約占3成次之；與2012年登記產品比較，各特定成份互有消長，含有維生素 B、卵磷脂、肌醇及膠原蛋白等成份產品占比減少，而含有維生素 E、C、D、A 及氧化鎂、魚油、牛磺酸等則呈增加。