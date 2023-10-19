施工2年的台東市富岡港水域工程碼頭建設今年完工。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

施工2年的台東市富岡港水域工程碼頭建設今年完工，完成245公尺南防坡堤、0.6公頃新生地、60公尺南海堤及港區疏浚工程等項目，縣長饒慶鈴表示，近年縣府改善台東交通港建設，富岡港及蘭嶼開元港候船室整修工程也於近期完工，盼提供縣民與旅客更便利優質的搭乘體驗。

台東縣府今日邀台東市長陳銘風、議員黃碧妹及台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元等人到場視察。台東縣府農業處長許家豪及漁業科長陳文泰分別說明，富岡交通船碼頭改善工程核定總經費為8.04億元，已完成水域工程建設經費為3.2億元；包含南防坡、南海堤及新生地填築等3 大項目。南防坡堤主要功能為阻擋漂流木及增加港區靜穩度，在去年10月拖放沉箱到位後，245公尺堤身施工近1年終於完成。

而新生地填築區增加1個船席位的登船碼頭，與交通專家多次研商交通動線，也即將迎來113年開工的客運專區建築工程。客運中心建築面積預計約為2290平方公尺，暫定規畫1樓為候船空間、2樓為設備及備援空間，室內可容納800餘人，並配置風雨廊道及遮陽板等。

今年除富岡港外，蘭嶼開元港也受小犬颱風重創受損嚴重，各項設施正進行災後復建，預估500萬元整修候船室鋼棚。另已獲行政院核定新台幣2.85億元，將從明年起執行候船室及風雨走廊等設施改建及漁船泊區轉移規劃評估，翻轉離島地區客、貨動線交織及候船設施老舊的印象，打造有序的候船環境。

饒慶鈴表示，台東縣富岡、綠島南寮及蘭嶼開元3大交通港皆兼具漁業、貨運及客運觀光等複合機能，讓使用者在港區活動的動線不會相互干擾是港區建設首要考量的課題，縣府會妥善規畫每吋土地，打造便民舒適，與在地產業融合的永續用港環境。