花蓮瑞穗鄉農會被民眾目睹傾倒大量文旦柚，柚子滯銷問題引起討論，恰好台北市有國小餐後供應的水果是一整顆柚子，遭家長質疑是否又要學生消化庫存，校方表示，柚子是在中秋節前提供的應景水果，考量到學生不方便食用，已請廠商停止供應，台北市餐盒公會則否認被要求供應滯銷柚子。

台北市萬華區福星國小、新和國小，以及中正區南門國小、忠義國小是同一個午餐群組，共用同一間營養午餐廠商。有家長抱怨，有學校營養午餐供應的飯後水果是整顆柚子，因為沒有先剝皮，孩子只能帶柚子回家，近期看見媒體報導柚子過剩，懷疑是否又要學生幫忙消庫存。

台北市忠義國小校長黃志勇表示，學校9月27日營養午餐飯後水果是柚子，約成人手掌大小，雖然是中秋節的應景水果，但低年級小朋友無法使用刀具，一定要老師幫忙才能在校享用，因此多數學生都是當天把柚子帶回，經反映，目前為止，廠商都沒有再提供柚子。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻說明，大眾習慣在中秋節前1至2周陸續採購柚子送禮，需求量大、價格上漲，中秋節過後，需求慢慢減少，價格自然下降，團膳業者一般會在此時採購柚子當作學校飯後水果，但今年比較少看見廠商採購柚子。

至於柚子滯銷，中央是否有鼓勵或要求團膳業者購買柚子當作學校餐後水果？高嘉鴻表示，沒有接獲相關通知，業者提供的水果通常都是國產，其實只要柚子新鮮、品質OK，都能供應給學校。