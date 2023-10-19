入圍本屆金鐘獎電視電影女配角的范瑞君出席無限影展。（粘耿豪攝）

第5屆「2023無限影展」於19日正式開跑，主題訂為「我們一起」同理共好的無限影展是以「身心障礙者職場工作平權」為主軸的年度影展。影展代言人陳妤昨與《阿波羅男孩》劇組成員范瑞君、李冠毅、黃舒湄、徐灝翔等人為影展揭開序幕。陳妤這次與范瑞君都將角逐本屆金鐘獎電視電影女配角獎，2人在無限影展碰面，分別在台上、台下互相祝福對方獲獎。

電影《阿波羅男孩》講述自閉症患者與家庭成員之間的故事，細膩刻劃手足衝突與親子關係的情感。代言人陳妤接著分享，參演該片的時候，受劇中媽媽范瑞君啟發很大，得以完全投入身心障礙者家屬的角色。無獨有偶，兩人今年都入圍第58屆金鐘獎電視電影女配角獎。以《阿波羅男孩》入圍的陳妤和以《額外旅程》入圍的范瑞君，下戲後感情還是超好，「母女」之情溢於言表。

曾獲金鐘獎新進演員獎的影展代言人陳妤，響應本屆影展主題「我們一起」，期盼在日常生活、職場或家庭中能讓接納與包容的力量無限循環！並今年也將影展的觸角深入高中職與大專院校，特闢6場校園場，擴大關懷範圍，以串連家庭、學校和職場，期盼每個社會成員都能參與支持身心障礙者。