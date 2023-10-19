俄羅斯外交部表示，部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）感謝北韓支持俄國在烏克蘭的戰爭，並承諾莫斯科對北韓領導人金正恩「完全支持且團結一致」。

俄羅斯外交部在聲明中指出，金正恩今天接見拉夫羅夫，但是沒有就此提供細節。據國營塔斯社（TASS）報導，這場會晤進行1個多小時。

綜合法新社與路透社報導，拉夫羅夫在北韓首都平壤的會議可望為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於未來到訪打好基礎。蒲亭上個月在俄國遠東地區與金正恩展開備受矚目的峰會，並接受對方邀請。

據報導，拉夫羅夫今天稍早在會中告訴北韓外長崔善姬：「經過那場具里程碑意義峰會後…我們可以自信地說，（俄羅斯和北韓）關係已經從質量上達到新的戰略水平。」

昨晚抵平壤後，拉夫羅夫對北韓支持俄國在烏克蘭持續進行中的戰爭予以讚揚，並在接待會中表示，莫斯科「極為」重視平壤對戰爭中的俄國「堅定不移而且堅守原則地支持」。俄國稱這場戰爭為「特別軍事行動」。

根據俄國外交部網站公布的演講內容，拉夫羅夫說道：「同樣地，俄羅斯聯邦也完全支持朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的抱負並且團結一致。」這是北韓正式國名。

北韓國營媒體稱，拉夫羅夫的訪問標誌進一步鞏固兩國關係的「重大機遇」。

拉夫羅夫表示，這週的訪問將提供一個「寶貴機會」，去進檢視並勾勒兩國領袖達成協議的切實可行步驟。

塔斯社報導，拉夫羅夫可能還會就蒲亭訪問中國的成果向北韓進行簡報。