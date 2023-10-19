台鐵企業工會今（19）日選出台鐵公司化首屆勞工董事，仍是台鐵企業工會之前推出的秘書吳長智、台鐵企業工會研究組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏等3人當選。台鐵另一工會台鐵產業工會表示要問交通部長王國材，是否要包庇性騷犯以及有犯罪紀錄的勞工董事嗎？

此前由於吳長智曾因涉強暴猥褻、林佑哲涉嫌妨害電腦使用罪，都因重大違失紀錄遭懲處，今年6月台鐵另一工會台鐵產業工會發出聲明公開反對，當時吳長智、林佑哲一再表示僅是籌備期間協助：「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」、「等正式掛牌的時候絕對不是我們。」

台鐵產業工會秘書長朱智宇對本報表示，之前已經多次表示反對，由於台鐵企業工會只是推派代表，接下程序是送交通部，並由交通部派任。產工想問王國材，是否要包庇性騷犯以及有犯罪紀錄的勞工董事嗎？畢竟連吳長智本人自己都對媒體說到時勞工董事不會是他，產工認為代表台鐵全體1萬6千名員工的勞工董事，應該要講究誠信，怎能如此反反覆覆？產工收到滿多基層員工反映，表示不該由強暴犯來擔任勞工董事。