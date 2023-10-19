台中靜宜大學林姓女大生於今年3月間，獨自到緬甸找男友，先飛往英國倫敦，卻在泰國轉機時，改從陸路入境緬甸，與親人失聯10多天後消息曝光；事隔7個月，外傳緬甸近來緝捕2000多名詐欺嫌犯押至中國審判，林女也是其中1人，對此，警方透露，僅知林未返台，是否因在國外犯案審判，無法證實。

家住桃園的靜宜大學林姓女大生，今年3月間與家人約定清明連假返家卻未回家，爾後媽媽打其電話都連絡不上；林女家人跟林女的李姓前男友到其租屋處查看，發現林女已搬空，當天向警方報案，經警方調查，林30日當天在桃園機場搭機出境。

據警方了解，林女認識的新男友，疑似在緬甸的「KK園區」等地從事詐欺相關工作，在未告知家人情況下，林女為愛走天涯，獨自離開台灣，雖傳出在某私人公司上班，但遇到從事國際救援任務的志工於網路留言，她並不想離開緬甸，還說「男友不走，她也不走」。

林女在緬甸與男友會合後就未曾返台，有一方說法，林姓女大生的新男友疑在緬甸的詐欺集團旗下工作，且在最近一波緬甸與中國聯合打擊詐欺中，遭捕入獄，但也有消息指出，她已經返台，兩方說法尚未被警方證實。

台中市警局刑警大隊指出，沒有接獲林女因為詐欺犯罪遭逮捕，押至中國審判的消息，也無法掌握她目前人是否在緬甸工作，究竟是否平安？僅知道她目前尚未返台。