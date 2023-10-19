周渝民每次正式拍攝前至少花費3.5小時進行特化老妝。（甲上娛樂提供）

名導侯孝賢御用美術指導黃文英首部編導電影長片《車頂上的玄天上帝》，以自己家族橫跨三代的信仰傳承為依歸，述說一段關於嘉義老家橫跨百年歷史、思念與記憶的故事，未演先轟動，今（19日）正式預告終於曝光，林依晨飾演的電影美術指導「芙月」看似職場遭到刁難、感情對象也成謎，面對阮經天大膽質問：「妳有個秘密。」畫面接著出現林依晨與周渝民激情擁吻，關係令人好奇。

林依晨在片中展現家族三代傳承精神，飾演對待感情與工作一樣執拗的電影美術指導「芙月」，從待人接物到審美觀都受到品味極好的阿公「日興」深刻影響，也因此愛上恍若阿公「微言大義」型的建築師「春山」。其後父親病重，她暫離劇組工作返回故鄉嘉義，在老家陪伴父親的日子裡，家中信仰的玄天上帝牽引她對阿公的思念和記憶，找回了人生價值以及面對未來的力量。

說到信念，林依晨認為：「信念對我來說就是活到現在的我們，在經歷了過去的各種累積，慢慢疊加衍生出來的一種價值觀吧，你深深相信著的價值觀。其實只要心定了，很多事情自然而然就會解決，會朝最好的方向發展。」她所飾演的女主角也將此信念發揮到極致，即使事業上分身乏術，仍不斷南北奔波，帶著全家人參拜玄天上帝「掛香」。

周渝民這次挑戰1人分飾2角，擔綱林依晨生命中最重要的兩個男人，既是戀人，也是影響她觀念至深的阿公，從1940年代風流倜儻的青年時期，一路扮演到阿公含飴弄孫，演繹上也分別為兩個角色做了深層的詮釋。其中阿公日興在嘉義火車站前經營旅社，一生不斷被時代摧毀又從餘燼中重生，卻仍堅忍不拔、盡其所能地保護整個家族存續並照顧身邊親友，和眾人情感連結相當強烈。

為扮演經歷歲月更迭的日興，周渝民和曾獲金馬獎肯定的專業特化團隊分別進行了1次鏡頭前的測試、1次定妝，務求臉部表情紋理生動自然，每次正式拍攝前必須至少花費3.5小時進行特化老妝，並將頭髮染白，當時高溫曝曬下的外景拍攝也相當考驗持妝時間，而周渝民頂著密不透風的特化妝在烈日下汗流不止，卻從不喊苦，敬業精神令人佩服，他更不斷讚嘆團隊的專業，讓他在演繹上無後顧之憂。除了特殊化妝之外，周渝民更為戲理平頭詮釋年輕時期的日興，平頭的頭髮長度及角度都參照1940年代，錙銖必較相當考究。

林依晨、周渝民暌違多年再度合作，正式預告畫面中可見到2人有不少親密對手戲，其中一場激情擁吻更是令粉絲看得臉紅心跳，周渝民透露：「我認為依晨是非常專業的演員，我們在現場沒有在討論默契這塊，我知道妳準備得很多，而我也準備了很多，我們把準備的東西在適合的場次討論出來，最後表演出來的成果是我們彼此都可以接受的。」敬業的2人無需多言就有著絕佳默契。電影將在11月17日正式上映。