就在美國總統拜登(Joe Biden)剛離開以色列之後，英國首相蘇納克( Rishi Sunak)緊換著抵達以色列，向這個在10月7日遭受哈瑪斯集團恐怖襲擊的國家表態聲援。首相辦公室稱，蘇納克於當地時間星期四上午 9 點抵達以色列，隨即與以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)，和以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)會面。

蘇納克在專機降落後對記者說：「重點是，我來此地是為了表達我對以色列人民的聲援。你們遭受了難以形容的、可怕的恐怖主義行為，我想讓你們知道，英國和我與你們站在一起。」

不過，蘇納克辦公室也有一份持平的聲明，內容提到隨著以色列對加薩地區哈馬斯的反擊力度不斷上升，首相對加薩地區持續的生命損失表示哀悼，並警告不應再進一步升級。

聲明中表示，星期二發生的加薩醫院外爆炸，造成巴勒斯坦人大量傷亡，這場悲劇應該受到各界重視，期望是「各地的領導者，齊心協力避免衝突進一步危險升級的關鍵事件」，並補充說，英國會積極努力讓衝突局勢下降。

對此，以色列提供的證據表明，停車場發生的致命爆炸，是巴勒斯坦恐怖分子發射的火箭彈失控造成的。

蘇納克也敦促能開闢一條「救援路線」，讓人道主義援助物資從埃及方向進入加薩，並讓被困加薩裡的的英國國民有路線可以離開。

蘇納克說：「每一個平民的死亡都是一場悲劇。哈瑪斯的恐怖行為，導致太多人無辜喪生。」

蘇納克發言人表示，自以色列遭到襲擊以來，後續的爭鬥已造成至少7名英國國民喪生，還有9人失蹤。

英國外交大臣詹姆斯•克萊福利(James Cleverly)辦公室表示，除了首相的訪問之外外交大臣還將在未來三天內，前往埃及、土耳其和卡達，討論如何用和平的方法解決這場衝突。

為何選這三國? 聲明解釋：「這三個國家對於維護區域穩定、釋放人質和允許人道主義援助進入加薩，都是關鍵角色。」

這場戰爭於10月7日爆發，約2500名哈瑪斯恐怖分子，從海陸空衝破以色列安全圍牆湧入以色列。後的殘酷的襲擊導致以色列 1,400 多人死亡，其中絕大多數是平民，他們捉捕了其中 200 至 250 人返回加薩，成為人質。